Vietri sul Mare, finalmente rimossa la barriera sulla Statale Amalfitana

Buone notizie giungono da Vietri sul Mare, alla vigilia dei festeggiamenti di San Giovanni Battista. Insieme ai lavori di pavimentazione nel centro della cittadina alle porte della Costiera Amalfitana, si rileva attraverso i social che sono state rimosse le barriere che restringevano la carreggiata, appena dopo l’ingresso dell’Autostrada Napoli-Salerno. La barriera, utilizzata per la costruzione del vettore meccanizzato, creava non pochi problemi alla viabilità, essendo in prossimità di un incrocio che nelle ore di punta è quasi sempre trafficato. (Foto di Claudio Santoriello)