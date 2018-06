Vietri sul Mare, buone notizie: revocato divieto temporaneo di balneazione

Buone notizie. Con l’ordinanza sindacale n.17 di ieri, 8 giugno, il Sindaco di Vietri sul Mare, Marcello Civale ha revocato il divieto temporaneo di balneazione attivato con l’ordinanza dello scorso 7 maggio.

Nell’Ordinanza si legge “dato atto che è pervenuta dall’ASL nota acquisita agli atti comunali con prot. N°7844 del04/06/2018 a firma del Dirigente Medico dott. Giovanni Baldi dell’ASL, con la quale si comunicava, che

l’ARPAC di Salerno ha effettuato ulteriori prelievi e tutti i campionamenti hanno dato esiti favorevoli, il Sindaco.

“Si confermano pertanto le notizie positive per il mare di Vietri che superano l’ultimo esame in ordine di tempo e premiano gli sforzi che l’Amministrazione da anni dedica all’ambiente -ha commentato Antonio Gazia- La vigilanza e l’attenzione che il Comune di Vietri Sul Mare, con il consigliere delegato Massimiliano Granozi, ha dedicato al problema che si era creato ha dato buoni risultati. Si può tirare un sospiro di sollievo per la salvaguardia della salute dei cittadini e dei numerosi turisti che scelgono il nostro mare e per il buon esito della stagione estiva 2018”.