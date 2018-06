Vietri sul Mare, ancora sversamenti illeciti di rifiuti: interviene anche la Confcommercio

Il territorio di Vietri sul Mare non sta vivendo un buon momento in questo inizio giugno per quanto riguarda l’igiene urbana. Molti sono i casi di sversamenti di rifiuti che sono segnalati anche attraverso i social network, sia il centro che le frazioni soffrono disagi di vario genere: sulla Statale Amalfitana 163, nelle piazzole di sosta i rifiuti traboccavano dai cestini del comune, ed è stato necessario l’intervento dei netturbini comunali.

Ultimamente con l’accalcarsi dei blocchi all’ex Stir di Battipaglia, in difficoltà da diversi mesi, i comuni del comprensorio della Costiera Amalfitana stanno facendo i salti mortali per garantire il regolare smaltimento. La stessa situazione la sta vivendo Vietri sul Mare, con le cose che si complicano insieme con l’arrivo dei turisti a soggiornare nel comune alla frontiera della Divina. Quest’oggi sul tema è intervenuto anche la Confcommercio, che si dice disponibile a collaborale con l’amministrazione comunale, attraverso un post pubblicato su Facebook.

“In questi giorni Confcommercio Vietri sul Mare, grazie anche al contributo costante dei suoi associati, ha costantemente segnalato all’Amministrazione comunale che persone, con senso civico pari a zero, hanno illecitamente sversato lungo la pubblica via di tutti i borghi rifiuti speciali, in particolare arredi vecchi, materassi, elettrodomestici e rifiuti edili. Confcommercio ha pertanto sollecitato interventi immediati per porre tempestivamente rimedio a questa immagine indecorosa del territorio.

L’assessore Massimiliano Granozi ci ha assicurato che l’Amministrazione Comunale sta per mettere in campo ulteriori iniziative per risolvere questo problema che arreca un gravissimo danno d’immagine sia alle nostre attività imprenditoriali sia al territorio. L’assessore ha aggiunto che a breve ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo piano per la raccolta differenziata che vedrà importanti novità anche per il recupero dei rifiuti. Sarà attivata inoltre la videosorveglianza con l’ausilio degli ispettori ambientali.

L’assessore ci ha infine fatto presente che il Comune di Vietri sul Mare ha attivato il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti proprio per evitare l’abbandono in strada. Il servizio è totalmente gratuito.

È paradossale in un territorio che vive di turismo dover parlare di abbandono di rifiuti speciali in strada. Ci auguriamo che vengano comminate sanzioni elevate ma che soprattutto i cittadini che sversano abusivamente si rendano conto del grave atto criminale che compiono a danno non solo del territorio ma anche di loro stessi”.