Vietri sul Mare, ancora disagi a causa dello Stir di Battipaglia

Ancora una volta disagi in Costiera Amalfitana a causa dello Stir di Battipaglia. Questa volta, come rivelato dalla stessa amministrazione comunale, possibili disagi si potrebbero verificare a Vietri sul Mare. Come si legge, un altro guasto meccanico ha colpito lo Stir e tutti i Comuni della Provincia di Salerno sono in fila per scaricare i rifiuti.

Il Consigliere delegato Avv. Massimiliano Granozi ha dichiarato: “Se non si sblocca la situazione e si riesce a scaricare, domani e dopodomani si potrebbe avere qualche disagio sul territorio, stiamo facendo il possibile per risolvere la situazione e creare meno problemi possibili alla popolazione”.

Speriamo che questi disagi non si verifichino più, in particolare ora che ci avviciniamo sempre di più alla stagione calda.