Vico Equense. Parte la seconda edizione di “Vico borghi, piazze e terrazze”, con una proposta di cinque concerti, all’alba e al tramonto, fino a settembre. Una rassegna organizzata dall’Amministrazione comunale e promossa dall’Assessorato al turismo di Vico Equense in collaborazione con il maestro Paolo Scibilia, direttore artistico della S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento.

Il primo appuntamento è fissato per domenica prossima, 1° luglio 2018, alle 20.00, sul sagrato della Cappella Rossa di Montechiaro e vedrà esibirsi il Duo Nova (Giuseppe Nova Flauto – Lucia Di Sapio Arpa) in un concerto intitolato “Atmosphères magiques èvocatrices”. Il flauto e l’arpa insieme per una serata di musica e suggestione al tramonto, su una terrazza panoramica a picco sul mare, situata davanti alla Cappella, dalla quale si può contemplare uno spettacolare panorama. Allievo della celebre scuola di Maxence Larrieu, Giuseppe Nova ha esordito nel 1982 come solista con l’Orchestra Sinfonica della RAI. Di qui l’inizio di una brillante carriera che lo ha portato a tenere concerti e master Class in Europa, Stati Uniti, Giappone, Cina. Giuseppe Nova suona un flauto d’oro Powell 19.5 carati, espressamente costruito per lui. Lucia Di Sapio arpista, è maestra al conservatorio di San Pietro a Maiella.

Il secondo appuntamento della rassegna estiva sarà il 21 luglio a Santa Maria del Castello, il 5 agosto a Faito, il 18 ad Arola e il 2 settembre a Vico centro nel piazzale antistante l’ex cattedrale della Santissima Annunziata. Tutti i concerti saranno al Tramonto, tranne quello dall’ex Cattedrale che sarà all’alba.