Vico Equense. Ritorna l’automobilismo a Vico Equense, con la seconda edizione dello “Slalom del Mare”. Sono circa 50 i piloti che parteciperanno alla gara, in programma, domenica prossima, 1° luglio 2018. La corsa, patrocinata dal Coni, dall’ACI e dal Comune di Vico Equense, è stata organizzata dall’A.S. Progetto Corsa Promosport, ed è inserita nel calendario sportivo nazionale 2018 ACI Sport.

Il tratto di strada scelto per questa seconda edizione è quello compreso dalla frazione di Ticciano al bivio di Santa Maria del Castello, sulla via Raffaele Bosco, per poi salire fino a Santa Maria del Castello. Il tratto di gara sarà chiuso al traffico dalle 11.00 fino alle 12.30, riaperto fino alle 14.00 e poi chiuso di nuovo fino alle 17.30 circa.

La premiazione è prevista per le 17.30 presso il ristorante “Zi Peppe” a Santa Maria del Castello. Le vetture partiranno con un intervallo di almeno 30 secondi l’una dall’altra e la velocità media sarà quella prevista dall’articolo 9 del codice della strada, non superiore agli 80 chilometri orari. Il comando di polizia municipale consiglia per chi dalla penisola sorrentina vuole raggiungere il Faito, di passare per il centro cittadino di Vico.