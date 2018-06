Vico Equense. Ciao mi chiamo Angela Fiorentini e frequento il secondo anno all’Istituto superiore alberghiero “Francesco De Gennaro” di Vico Equense. Quest’anno ho partecipato insieme ad altri ragazzi sia della mia classe, sia della mia scuola ad un PON. “Little Chef“: un PON enogastronomico in lingua inglese.

Le professoresse che ci hanno accompagnato in questa fantastica esperienza sono: la professoressa Cuomo Elisabetta e la professoressa Maria Imperato. Tutti gli incontri sono stati interessanti.

Abbiamo iniziato con un incontro pomeridiano nella sede centrale della nostra scuola in cui la professoressa Cuomo ci ha introdotto nel mondo della cucina in un modo diverso. Infatti guardando il film Ratatouille in Inglese, abbiamo imparato la microlingua riferita alla kitchen brigada e alla uniform.

La frase che più mi ha colpito di questo film è stata la frase dell’idolo di Ratatouille, lo chef francese Auguste Gusteau “Everyone con cook“. Ratatouille è un topolino che ha la passione per la cucina, ovviamente per un ratto è molto difficile diventare uno chef, ma con determinazione e passione riesce a diventarlo.

Dell’incontro successivo abbiamo partecipato alla festa della pizza, “Pizza a Vico”, le professoresse ci hanno poi portato nel ristorante “Cerasé” di Vico dove Cuomo Michele, titolare della pizzeria e che nel 2017 si è giudicato la coppa di pizzaiolo nell’anno della categoria innovativa, ci ha mostrato the pizza dought con i relativi ingredienti utilizzati.

Poi abbiamo avuto una lezione con il professore di sala Zenone dove abbiamo imparato How to make a coffèe e cappuccino e abbiamo anche imparato il milk art.

Nelle settimane successive abbiamo fatto un incontro nella sede Ganimede con la professoressa Cuomo e professoressa Criscuolo che ci ha mostrato i cooking methods in particolare abbiamo sperimentato praticamente gli hot air cooking methods e in particolare il baking con i pancakes tipici dolci inglesi. La professoressa ci ha poi raccontato la sua esperienza personale confermando la determinazione per raggiungere gli obbiettivi prefissati.

In una delle ultime lezioni le professoresse hanno organizzato un incontro con il pasty chef Alberto Parascandalo che ci ha gentilmente ospitato “nel suo angolo di dolcezza”, Millestelle a Massaquano, per realizzare praticamente la sfida muffins VS cupcakes. Infatti abbiamo imparato a preparare, cuocere e decorare i muffins e i cupcakes e le loro relative differenze: i muffins sono una sorta di pane e per questo vengo consumate a colazione, mentre i cupcakes sono una sorte di torta piccole preparate con il burro e di solito glassate e mangiate nell’afternoon per il thé.

Sono venuti a farci visita in questa occasione due giornalisti di “Positano News”: Enrico Di Palma e Viviana Vanacore; è stato un pomeriggio stupendo!!

Il penultimo incontro è stato fatto nella pasticceria Andrea & Gianni a Vico Equense dove abbiamo avuto il tea time con i cookies, hot cross buns e gli shortbreads.

Il 5 giugno abbiamo chiuso il Pon Little chefs con un English street food: fish and chips. Esperienza unica!!!!

Ringraziamo le prof che ci hanno permesso di imparare attraverso questo laboratorio enogastronomico qualcosa in più della cucina inglese e della microlingua inglese in modo divertente e pratico.