Seiano, Vico Equense. “Fedeli Carissimi, – annuncia il Parroco mons. Angelo Castellano – quest’anno, la gioia della Festa è avvalorata dal restauro della Statua ottocentesca della Vergine Maria che, dopo un lungo e professionale intervento, risplenderà nell’antica sua bellezza. Accompagneremo la Beata Vergine Maria nel sua ritorno a casa dopo aver fatto sosta nella Chiesa parrocchiale dei Ss. Ciro e Giovanni in Vico Equense, per poi metterci in cammino in un corteo di luci e preghiere.

È una festa bella – continua il Parroco – è un bell’appuntamento al centro dell’estate, non solo per Seiano ma per tutta la zona Vicana e limitrofa. La novità quest’anno è proprio il restauro epocale della statua della Vergine, questa macchina da processione, lignea e riscoperta grazie anche all’intervento della dott.ssa Federica Tartarini, nelle sue parti scultoree e dipinte che fino allo scorso anno erano coperte dall’ampio vestito della Madonna che in effetti mortificava proprio la scultura lignea.

Questo restauro – conclude don Angelo – metterà di nuovo in luce appunto tutta la scenografia di questa Madonna che è seduta su un trono di nuvole intagliate e dipinte, attorniata da sei angeli, uno più bello dell’altro, che la dottoressa addirittura afferma siano settecenteschi, quindi anteriori alla costruzione della statua”.

“Le condizioni della statua erano drammatiche – afferma la restauratrice Federica Tartarini – L’opera ottocentesca, interamente in legno, aveva subito interventi maldestri e mostrava le inesorabili tracce del tempo; perciò sarebbe stato impossibile poterla ancora esporre e addirittura portarla in processione, senza aggravare le già precarie condizioni. Il restauro si è basato sui confronti con le immagini sacre di Santa Maria delle Grazie già presenti nel santuario di Seiano e soprattutto sul modellino in terracotta ancora conservato dai discendenti del committente, Raffaele Aiello che fece costruire la statua in seguito ad un voto”.

PROGRAMMA COMPLETO

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO RITORNO DELLA SACRA STATUA. Ore 19.30 Solenne Concelebrazione Eucaristica nella Chiesa parrocchiale dei Santi Ciro e Giovanni. Al termine le comunità di Seiano e Vico accompagneranno la statua della Beata Vergine Maria che sarà intronizzata nella Chiesa Parrocchiale.

DAL 29 GIUGNO AL 7 LUGLIO SACRO NOVENARIO. Ore 19.30 Recita del S. Rosario e Coroncina a Maria. Ore 20.00 Santa Messa con omelia. Ci guiderà nella comprensione della Parola di Dio, P. GIUSEPPE DAMIGELLA OP., Priore del Convento di San Domenico in Catania.

DOMENICA 1° LUGLIO VIGILIA DELLA FESTA. Ore 22.00 Veglia Mariana nel Santuario di Santa Maria Vecchia.

LUNEDÌ 2 LUGLIO FESTA DI MARIA SS.MA DELLE GRAZIE. Nel Santuario, Ss. Messe ore 6.00 – 7.00 – 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00. Alle ore 20.00 nella Chiesa Parrocchiale Santa Messa per la “gente di mare” presieduta dal nostro fratello arcivescovo MONS. FRANCESCO ALFANO.

SABATO 7 LUGLIO. Ore 9.00 S. Messa con Benedizione e distribuzione dei ”pane della fraternità”.

DOMENICA 8 LUGLIO. Ss. Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.15. Alle ore 19.30 Santo Rosario, canto del Magnificat e Benedizione ai portatori. Ore 20.00 Solenne Processione con la venerata statua deila Beata Vergine Maria per le strade del Borgo. Al rientro canto del Te Deum e Benedizione Eucaristica. Accompagnerà la Processione il Complesso Bandistico “CITTÀ DI SORRENTO”.

DAL 9 AL 15 LUGLIO SACRO OTTAVARIO. Ore 19.30 Santo Rosario. Ore 20.00 Santa Messa con omelia.

DOMENICA 15 LUGLIO. Ore 19.30 Santo Rosario. Ore 20.00 Santa Messa con omelia. AI termine della celebrazione, ritorno della Statua al Santuario.

FESTEGGIAMENTI ESTERNI

VENERDI 6 LUGLIO. Ore 21.00 Concerto d’Organo nella Chiesa Parrocchiale. Organista M° MARIA GRAZIA GARGIULO.

SABATO 7 LUGLIO. Ore 21.15 “NOTE SAPORI E ALLEGRIA” nella piazzetta antistante la Chiesa Parrocchiale

DOMENlCA 8 LUGLIO. Dopo la Processione, nella piazzetta antistante la Chiesa Parrocchiale, “CANZONIERE” a cura del Complesso Bandistico “CITTÀ DI SORRENTO”.

LUNEDÌ 9 LUGLIO. Ore 21.15 “PIZZA IN PIAZZA” a cura del Ristorante ”MA CHE BONTÀ” e “CANZONI SOTTO LE STELLE” con Giovanni Iaccarino.

Il borgo sarà artisticamente illuminato dalla Ditta “TECNO SERVICE”.