Vico Equense, seguono e derubano un tabaccaio: furto da 2400 euro. Fermati in due

Operazione dei Carabinieri della Stazione di Vico Equense, in collaborazione con la locale Polizia Municipale. Sono stati arrestati, infatti, in Piazza Umberto I G.V., 27enne incensurato di Pollena Trocchia, e A.E., 48enne napoletano del quartiere San Giovanni a Teduccio, già noto alle forze dell’ordine.

I due avrebbero seguito con l’auto un tabaccaio di Vico Equense, probabilmente partendo dal deposito del Monopolio di Stato di Castellammare di Stabia, e una volta giunti nel comune sorrentino, proprio nei pressi della tabaccheria, avrebbero rubato dalla vettura ferma in sosta un pacco contenente 48 stecche di sigarette di varie marche del valore di 2.400 euro.

Il 27enne è stato immediatamente bloccato dai carabinieri intervenuti su segnalazione di un agente di Polizia Municipale mentre il 48enne è stato poco dopo individuato in località “Marina di Seiano” dove si era nascosto e aspettando che la moglie, avvisata con il telefonino, andasse a prenderlo per riportarlo a casa. La merce è stata rinvenuta e consegnata all’avente diritto. Gli arrestati sono in attesa di rito direttissimo.