Vico Equense Santissima Trinità l’opposizione che vuole fare? Intanto domani Maurizio Cinque a Moiano incontra i cittadini. C’è qualcosa che non quadra nella vicenda “Santissima Trinità”, personalmente noi di Positanonews ci siamo convinti che c’è una volontà recondita di farla dismettere, come è successo con Castello Giusso. Ci resta incomprensibile, per esempio, perchè non ci sia l’ Alberghiero , istituto di cui dovrebbe essere orgogliosa la città, che deve pagare un fitto ai monaci, ma anche altre cose..

Benedetto Migliaccio voleva far approvare un progetto per lavori di circa tre milioni di euro, di cui non sappiamo più nulla. Nell’ultimo consiglio comunale l’amministrazione di Andrea Buonocore porta in consiglio una delibera alla quale l’opposizione dice no? E perchè?

Lo sanno solo loro. Un’opposizione che non comunica, che non dice nulla di quello che fa sui social, è un’opposizione seria oggi nel 2018? Insomma fate un consiglio comunale , mettete SUBITO i vostri interventi sui vostri profili, magari del candidato sindaco Maurizio Cinque, perchè dobbiamo avere solo un’interpretazione mediata?

Per il resto apprezzabili gli incontri in piazza, domani a Moiano. Anche per quelli perchè non fare un resoconto? Insomma se anche fate qualcosa di buono fatelo sapere a tutti sui vostri canali e su tutti i media. non possiamo tutti andarci a vedere un’intero consiglio comunale per conoscere una posizione intelligibile, chiara, breve e concisa di una forza politica.