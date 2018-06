Vico Equense. La frazione di Bonea in festa per la riapertura dell’Oratorio Santa Maria Visita ai Poveri in via Laudano, dopo i lavori di ristrutturazione grazie alla vincita di un bando regionale. La riapertura è prevista per sabato prossimo, 23 giugno, alle ore 20.30.

“Il progetto “A tutto campo”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del bando “Oratorio – Presidio di Valori”, – spiega il parroco di Bonea, Don Antonino Lazzazzara – ci ha permesso di realizzare importanti interventi strutturali, per rendere meglio accessibili e fruibili le aree interne ed esterne dell’oratorio e inoltre ci ha permesso di mettere in atto molte attività socio/culturali, che saranno da sprono e a servizio di tutta la comunità.

La sala computer, l’area lettura, l’orto didattico, il servizio dopo-scuola sono solo alcune delle attività messe in campo con il progetto “A tutto campo”.

Non voglio svelarvi altro perché l’oratorio è un luogo da vivere non da raccontare. Colgo inoltre l’occasione, per ringraziare tutti coloro che a diverso titolo si sono spesi e hanno permesso che tutto questo si potesse realizzare. Vi aspetto sabato 23, per riaprire tutti insieme con entusiasmo e spirito di comunità il nostro oratorio”.

L’oratorio con il campetto era stato inaugurato dal predecessore, don Pasquale Vanacore, originario di Sant’Andrea ed attuale Parroco di Ticciano, oltre ad essere “rettore” della chiesa di Sant’Antonio a Sant’Andrea e Direttore Ufficio Beni Ecclesiastici dell’Arcidiocesi.