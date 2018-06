Vico Equense. Il ristorante “Pizza a Metro” compie 50 anni e festeggia con una statua in onore del suo fondatore

Uno dei ristoranti più conosciuti di Vico Equense, la “Pizza a Metro”, conosciuta anche la “L’università della pizza” festeggia i suoi primi 50 anni e lo fa alla grande con una statua dedicata al suo fondatore, Luigi Dell’Amura, conosciuto da tutti come Gigino, inventore della pizza a metro. Gigino era figlio di un panettiere e di notte, fra un’infornata e l’altra, sperimentava nuove forme e sapori fino ad arrivare a creare la famosa pizza. Così, di notte continuava ad impastare il pane mentre di giorno si dedicava alla pizza, che col tempo divenne la famosa pizza a metro che ancora oggi rappresenta un’attrattiva per i tanti turisti che visitano Vico Equense. La scultura dedicata a Luigi Dell’Amura sarà installata all’ingresso principale del ristorante e verrà inaugurata giovedì 21 giugno alle 19 dal sindaco Andrea Buonocore, insieme alla famiglia Dell’Amura ed a Giovanni Rivieccio, direttore della “Pizza a Metro”. Per festeggiare il tutto la serata proseguirà con la degustazione dei prodotti tipici che hanno contrassegnato la storia del ristorante e, per concludere, un ricco buffet di dolci del laboratorio interno. La festa sarà, poi, l’occasione per aiutare una onlus di Vico Equense, tramite una raccolta fondi volontaria.