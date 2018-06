Vico Equense: Rissa sabato sera tre ragazzini pestati

Rissa tra ragazzi, di Vico Equense e di Castellammare di stabia, il tutto risale allo scorso sabato sera, intorno alle 23, quando i tre giovani di Vico Equense erano seduti su una panchina della Villa Comunale di Castellammare di Stabia. Davanti a loro passa un ragazzo del posto nei confronti del quale, a quanto sembra, sarebbe partita un’offesa. Forse uno sfottò sull’abbigliamento o sull’aspetto fisico. Immediata scatta la reazione. Il giovane del posto, anch’egli di età compresa tra i 15 e i 16 anni, dopo aver sentito quella frase si è rivolto contro il trio della costiera per chiedere cosa avessero da ridire.

In suo soccorso ha poi chiamato alcuni amici, almeno altri 5 o 6 giovani, che erano poche decine di metri più avanti. In un attimo la zona si è trasformata in un ring senza esclusione di colpi, il tutto sotto gli occhi terrorizzati dei tanti passanti. Uno scontro durato diversi minuti fino a quando qualcuno ha deciso di allertare le forze dell’ordine che si sono precipitate sul posto. Lì hanno trovato solo i tre ragazzi di Vico Equense che, dopo aver avuto la peggio, hanno chiesto aiuto. Per uno di loro, un 15enne, è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale San Leonardo dove i medici gli hanno riscontrato una lesione al setto nasale, mentre un altro ha riportato escoriazioni alla testa.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri di Castellammare di Stabia che hanno già acquisito i filmati di diverse telecamere di videosorveglianza della zona. I militari hanno già ricostruito l’accaduto e sarebbe imminente anche l’identificazione dei ragazzi che sono riusciti a fuggire. Fondamentale anche la descrizione ed il racconto di alcuni testimoni.