Vico Equense. Questa giornata è la conclusione di un percorso didattico “La bottega dei sensi” che nasce dall’idea di far sviluppare e far crescere nei bambini un legame con il proprio territorio.

Attraverso vari momenti proposti dalle insegnanti, hanno avuto la possibilità di “fare ed agire” con la realtà circostante. Questo può considerarsi uno stimolo per ogni successiva conoscenza, per costruire una cultura di appartenenza. I bambini hanno, in vasetti decorati precedentemente a proprio gusto personale, effettuato travasi, fatto esperienze dirette a contatto con la natura ed evocato con i sensi “profumi ed odori” a loro familiari (memoria olfattiva).

Come cornice allo scenario del Giardino della SS. Trinità e Paradiso (via San Ciro), si possono osservare quadri polimaterici, elaborati pittorici che rievocano in maniera originale “angoli del proprio paese” (memoria visiva).

Le fruizioni dei bambini sono il risultato del loro incontro con l’arte, vista con occhi diversi. Il sapore e la tradizione con i prodotti locali non potevano mancare per una merenda salutare e genuina (memoria gustativa).

Genitori e bambini infine hanno, in maniera simbolica, lasciato una traccia tangibile del loro momento trascorso insieme in questa giornata, piantando nel giardino gestito dalla Fondazione Fast, una piantina di fiori.

Racconto della giornata della maestra ASSUNTA BUONOCORE

Foto di ENRICO DI PALMA