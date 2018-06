Vico Equense: pulizia dei fondali.

Spesso si sente parlare di pulizia dei fondali marini e sempre più spesso – grazie alla volontà e all’impegno di Istituzioni ed Associazioni presenti sul territorio, sensibili alle problematiche ambientali – vengono celebrate giornate dedicate alla pulizia dei fondali del nostro amato mare come si è svolto ieri alla Marina di Vico Equense. All’iniziativa hanno aderito l’AVF (Associazione Volontari del Faito), la Lega Navale di Vico Equense, la Sarim, Marevivo Campania, l’Area marina protetta di Punta Campanella e l’Aequa diving.

Questi interventi rappresentano un aiuto con­creto alla protezione dell’ecosistema marino sempre più minacciato dalla presenza di rifiuti che giacciono sui fondali e – allo stesso tempo – si configurano come un progetto di alto valore sociale ed economico per la salvaguardia ed il corretto ripristino dell’ambiente marino, al fine di preservarne le biodiversità, coniugando tute­la ambientale e crescita economica legata alla “risorsa mare”.

Normalmente questo tipo di operazione viene effettuata da sommozzatori professionisti che sistematicamente si immergono per ripor­tare a galla quei rifiuti destinati a giacere sul fon­do del mare per decenni (metalli, vetro, plasti­che, e materiale ingombrante di ogni genere), se non si intervenisse dall’esterno. Grazie ad una procedura standardizzata di analisi è inoltre pos­sibile creare poi un’interessante ed utile banca dati per la catalogazione e la quantificazione dei rifiuti rinvenuti durante le operazioni di bonifica dei fondali.