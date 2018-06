Vico Equense. Prorogata fino a settembre l’ordinanza anti-tir per il centro cittadino

Vico Equense. L’ordinanza anti-tir, quel provvedimento fortemente voluto dal sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore per togliere i mezzi pesanti che trasportano merci pericolose dal centro della città è scaduto a fine maggio.

Quell’atto, impugnato senza successo dinanzi al TAR della Campania da alcune società impegnate nel trasporto di carburanti è stato prorogato. Nel dettaglio, l’ordinanza firmata dal comandante della polizia municipale Ferdinando De Martino prevede che fino al prossimo 15 settembre 2018, i mezzi pesanti che trasportano merci pericolose possono attraversare, dal lunedì al venerdì, il centro urbano soltanto dall’una di notte alle nove del mattino e dalle 14 alle 16. Stralciata per il periodo estivo la finestra (10 – 11).

“Dall’analisi dei dati in possesso del Comando Polizia Municipale – spiega il comandante dei caschi bianchi Ferdinando De Martino – sui picchi di traffico per il centro urbano, si è rilevato che negli orari dalle 10 alle 11, durante il periodo estivo s’intensifica il traffico diretto alle località marine”.

Da mesi, il sindaco Andrea Buonocore ha ingaggiato una forte discussione con l’Anas, si è recato in Prefettura più volte, ha invocato interventi condivisi. Risultato? Niente di costruttivo. E per fronteggiare il divieto di transito imposto nel 2014 nella galleria di Santa Maria di Pozzano ai veicoli che trasportano merci pericolose, dopo mesi di appelli giunti anche da cuore della sua maggioranza, si è visto “costretto” a dover fermare i mezzi pesanti che – a causa del “bando” imposto per il tunnel – sono obbligati ad attraversare il centro urbano di Vico Equense.

“L’Amministrazione Comunale, – spiega il Sindaco Andrea Buonocore – pur tenendo presente le problematiche rappresentate dagli autotrasportatori, deve innanzitutto tutelare la comunità locale, anche e soprattutto tenendo presente la vocazione turistica della Città di Vico Equense, e le numerose manifestazioni sia civili sia religiose, in programma su tutto il territorio comunale per tutto il periodo estivo”.