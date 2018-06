Vico Equense, prorogata ordinanza anti-tir: in vigore fino a settembre

Nuovamente prolungata l’ordinanza anti-tir che il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, ha voluto con grande insistenza più di un anno fa. L’ultima proroga era scaduta nel mese di maggio di quest’anno. Quest’ultima ordinanza prevede che i mezzi pesanti che trasportano merci pericolose possono attraversare, dal lunedì al venerdì, il centro urbano soltanto dall’una di notte alle nove del mattino e dalle 14 alle 16. Questa disposizione sarà in vigore fino al 15 settembre prossimo.

Il sindaco Buonocore ha rivelato in merito: “L’Amministrazione Comunale, pur tenendo presente le problematiche rappresentate dagli autotrasportatori, deve innanzitutto tutelare la comunità locale, anche e soprattutto tenendo presente la vocazione turistica della Città di Vico Equense, e le numerose manifestazioni sia civili sia religiose, in programma su tutto il territorio comunale per tutto il periodo estivo”.