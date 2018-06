Vico Equense. Partono oggi le corse supplementari che collegheranno Moiano e Monte Faito

Da oggi saranno garantite delle corse supplementari per il collegamento tra la frazione di Moiano ed il Monte Faito, che andranno ad aggiungersi a quelle già esistenti Vico-Faito, in modo da consentire una risposta adeguata al crescente numero di persone – tra i quali tanti turisti – che desiderano raggiungere la montagna nel periodo estivo. Ora tra le nuove corse dell’Eav e la riapertura della Funivia avvenuta lo scorso prima aprile, sarà sicuramente più agevole raggiungere Monte Faito per godersi il verde e l’aria salubre, nonché un po’ di fresco che con le temperature estive non guasta mai. Un nuovo tassello che si unisce al potenziamento degli autobus per raggiungere le spiagge vicane, nonché alle corse suppletive della Circumvesuviana (partenza da Napoli ore 22.41 e 23.41; partenza da Sorrento ore 22.39 e 23.39) che faranno soste in tutte le stazioni della penisola sorrentina, compresa anche la frazione di Seiano.