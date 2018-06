Vico Equense, Ospedale: disagi nel reparto ostetricia e ginecologia. Riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo e pubblichiamo il video-denuncia di un nostro lettore sullo stato dei luoghi alle ore 12 di oggi, nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense. Si possono sentire i rumori dei lavori in corso che creano non poco disturbo alle degenti e ai neonati. Nulla si è potuto per far smettere gli operai presenti sul tetto del nosocomio: non potendo interrompere i lavori hanno continuato ad arrecare fastidio ai presenti nel reparto, costringendo al pianto neonati di 2 o 3 giorni. Una situazione veramente assurda è insostenibile si apprende da questa testimonianza video.