Vico Equense. “Considerato il protrarsi delle inidonee condizioni in cui versano (in alcuni casi da anni) diversi tratti stradali del nostro territorio comunale e, viste le numerose segnalazioni che ci sono giunte da numerosi concittadini esasperati, come gruppo Attivisti 5 Stelle , abbiamo ritenuto opportuno e doveroso nell’interesse pubblico, inviare la seguente nota agli uffici comunali competenti” . Inizia così la nota inviataci, insieme ad una lettera consegnata al Protocollo comunale dal Meetup di Vico Equense . Qui di seguito la lettera.