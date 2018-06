Vico Equense, la lotta infinita contro l’autismo

L’autismo è un disturbo neurologico nell’ambito del quale si stanno svolgendo numerosi studi e ricerche. Porta ad un’alterazione della sfera sociale, compromettendone i rapporti, e ad un deficit verbale. Le cause sono ancora da definirsi ma si suddividerebbero tra quelle ambientali e quelle neurobiologiche di costituzione.

Per poter parlare di autismo vero e proprio bisogna fare distinzione a seconda della gravità della malattia che si sviluppa a partire da 6 mesi di vita fino a raggiungere il picco all’età di 2 o 3 anni.

L’empatia per i malati, l’evento

E’un discorso volto alla sensibilizzazione di alcune tematiche che si esplicano nel mondo moderno. Purtroppo queste malattie non vengono ben accolte nella società dove c’è una tendenza a distaccarsi dal malato in questione invece di porgergli una mano, questo in una situazione nella quale ne avrebbe altamente bisogno.

“Ascolta i miei passi”, nasce proprio per questo motivo, un evento che ricopre 3 giorni organizzato dall’associazione “L’Ortica” di Milano e portato nelle nostre terre da parte di un’altra associazione “Oltre il guscio”. La mission dell’organizzazione ha propriamente lo scopo di sensibilizzare le altre persone invitandole ad avvicinarsi ai soggetti con sindrome autistica superandone i pregiudizi.

Attraverso la narrazione di storie vissute si vuole mettere in risalto la vita dei malati parlando di emozioni, sogni e speranze che la caratterizzano. E non solo, ma anche dell’essere sè stessi all’interno di questa terribile malattia e dei modi particolari di comportarsi e di esprimersi.

Domenica scorsa, Colomba Belforte, appartenente all’associazione “Oltre il guscio”, racconta come quest’evento riesca ad avvicinare numerose persone riuscendo tra l’altro ad aggregarle ed a costituire, di seguito, una vera e propria rete. Gli alunni e gli insegnanti delle scuole hanno posto centralmente il discorso che la conoscenza non fa mai paura.