Vico Equense. L’ex ingegnere capo Consiglio Cannavale assolto in appello dall’accusa di peculato

La seconda sezione penale della Corte di Appello di Napoli ha assolto l’ex ingegnere capo del Comune di Vivo Equense, Consiglio Cannavale, accusato di peculato. In primo grado il Tribunale di Torre Annunziata aveva condannato Cannavale a due anni di reclusione con sospensione della pena per il reato di peculato mentre aveva dichiarato prescritto il reato di abuso d’ufficio. In seguito alla sentenza di primo grado l’imputato era stato sospeso dalle proprie funzioni con un dimezzamento dello stipendio. In precedenza al dipendente, che aveva ricoperto per lungo tempo il ruolo di titolare di posizione organizzativa in uno dei settori nevralgici della macchina comunale come l’ufficio tecnico, era stata attribuita la sola responsabilità della Protezione civile nell’ambito del settore guidato dal comandante dei vigili. I dissapori tra Consiglio Cannavale e l’amministrazione comunale nascono quando, all’epoca della Giunta Dilengite, il dipendente perde il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico e, successivamente, si candida alle elezioni comunali nella lista di Armando De Rosa. Quell’anno venne eletto sindaco Gennaro Cinque e Cannavale entra a far parte della minoranza. Nel 2009, mentre è consigliere, scatta una denuncia contro di lui relativamente al progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo edificio comunale, quello che oggi sorge nella ex Piazza Kennedy. In pratica per il progetto del nuovo municipio il Comune affida inizialmente l’incarico ad un’associazione di tecnici ma, a causa del mancato rispetto dei tempi, pone fine a tale collaborazione ed affida agli uffici comunale il compito di predisporre il progetto esecutivo e di istruire l’iter per gara, stabilendo un compenso pari al 65% della somma di 110.00o euro pattuita con l’associazione di tecnici. In definita al gruppo di tecnico comunale ed esterni, coordinati proprio da Consiglio Cannavale, verrebbe riconosciuta una somma pari 73.000 euro, nonché l’obbligo di lavorare fuori dall’orario d’ufficio e la facoltà di avvalersi di collaboratori esterni, stabilendo un termine di 90 giorni per il conseguimento dell’obiettivo e 120 giorni per la predisposizione della gara. I termini vengono rispettati e viene completata la nuova casa comunale. Consiglio Cannavale attribuisce a sé ed ai suoi collaboratori la somma di 67.000 euro. Per se stesso si autoliquida la cifra di 7.000 euro. La ripartizione effettuata dei compensi è oggetto di denuncia presso la Procura della Repubblica con l’inizio di un procedimento nel quale il Comune di costituisce parte civile. L’11 novembre 2012 la sentenza di primo grado condanna Cannavale alla pena di anni due di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena ed risarcimento alle parti civili. La pena viene sospesa ma Cannavale è sollevato dalle sue funzioni e tre anni dopo va in pensione. Alla sentenza di primo grado Cannavale propone appello e la sentenza del 13 aprile 2018 riforma quella precedente escludendo il reato di peculato, eliminando l’interdizione dai pubblici uffici e la responsabilità civile nei confronti del Comune. Non si può escludere che Cannavale decida di chiedere un risarcimento per le ingiuste condanne.