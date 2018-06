Vico Equense. La Regione blocca il progetto di un asilo nido nel complesso della Santissima Trinità

L’amministrazione del sindaco Andrea Buonocore aveva chiesto un finanziamento di 300.000 euro da attingere dal Por Campania per la realizzazione di un asilo nido nel complesso della Santissima Trinità. Ma la Regione ha deciso di bloccare il progetto in quanto il Comune di Vico Equense non avrebbe fornito la documentazione necessaria a dimostrare l’effettiva disponibilità almeno decennale dell’immobile oggetto dell’intervento. In base al progetto il piano terra dell’istituto Santissima Trinità sarebbe stato adeguato per poter ospitare i bambini; inoltre si dovrebbero sostituire gli infissi, le finiture e le pavimentazioni, nonché realizzare servizi igienici e nuovi impianti, oltre alla creazione di un’area ludica nel chiostro. Non dimentichiamo che tre anni fa il complesso della Santissima Trinità ha ospitato la scuola dell’infanzia, quindi sarebbe il luogo più idoneo per poter accogliere i bambini, considerata anche l’assenza di barriere architettoniche e la presenza di ingressi protetti in un’area che si sviluppa su un unico livello. L’amministrazione comunale ritiene che la documentazione presentata sia in regola e completa e, quindi, intende presentare nuovamente il progetto. A complicare il tutto vi è la circostanza che l’istituto Santissima Trinità attualmente fa capo al Ministero dell’Istruzione e da anni l’amministrazione ed i cittadini stanno tentando di ottenerne l’acquisizione al patrimonio comunale, finora senza riuscirci.