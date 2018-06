Vico Equense. La maggioranza accusa l’opposizione di disertare le sedute delle Commissioni Consiliari

Alle 19.00 di ieri si è riunita la Commissione Consiliare per discutere su due argomenti molto importanti: il regolamento del suolo pubblico ed il regolamento del testamento biologico. Nelle sedute delle Commissioni Consiliari i temi vengono discussi ed approfonditi prima di passare in consiglio comunale, in modo da affiancare il lavoro dell’amministrazione. Si tratta quindi di appuntamenti di grande importanza che spesso, però, non vedono la partecipazione dell’opposizione che sistematicamente diserta tali sedute. E questo è avvenuto anche ieri sera. Sul suo profilo Facebook il gruppo di maggioranza “VICOinvolgiAMO” ha sottolineato quanto accaduto con un post che recita testualmente: “Le commissioni consiliari sono i luoghi deputati al confronto tra maggioranza e opposizione su tutto ciò che poi arriva in consiglio comunale. Siccome in questi due anni è ormai divenuta PRASSI l’assenza della minoranza nelle stesse, ci chiediamo ma “il vostro impegno continua” solo sul social network e sui giornali?”.