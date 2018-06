Vico Equense. Incidente sulla Strada Statale 145/VAR all’interno della galleria S. Maria di Pozzano

Sulla strada statale 145/Var, a causa di un incidente occorso all’interno della galleria di Santa Maria di Pozzano – in corrispondenza del km 3,100 – nel territorio comunale di Vico Equense, in provincia di Napoli, è provvisoriamente interdetta la circolazione in direzione di Sorrento; attualmente è istituita la deviazione lungo percorso alternativo costituito dalla SS145 litoranea.

In direzione di Castellamare di Stabia il traffico, invece, risulta rallentato.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un furgone ed un bus, provocando il ferimento di una persona.

Sul posto sono intervenuti il personale Anas, il 118 e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile.