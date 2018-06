Vico Equense incidente a Seiano bar De Simone , file fino a Meta di Sorrento. Uno scontro sulla statale 145 della Penisola Sorrentina col traffico di ritorno da Sorrento per Castellammare di Stabia e l’autostrada Napoli – Salerno. Uno scontro fra auto, sul posto carabinieri e polizia municipale.

Impressionante l’incidente stradale, nella centralissima frazione di Seiano a Vico Equense nei pressi del Bar De Simone, che ha mandato il traffico in tilt. Una macchina con una manovra azzardata è slittata proprio mentre arrivava un’altra auto che non ha avuto lo spazio di evitarla. Per fortuna solo ferite lievi per gli occupanti delle due auto, ma la scena ha colpito davvero passanti e soccorritori. A dopo per aggiornamenti.

