Vico Equense. Quello che sta accadendo in Italia riguardo la politica di immigrazione è fonte di dibattito acceso sui Social Network.

I Giovani Democratici di Vico Equense hanno deciso di spostare la discussione all’interno del Giardino della S.S. Trinità e Paradiso, in via San Ciro, il giorno 29 giugno 2018 dalle ore 18.30.

->> Si potranno ascoltare storie di chi combatte il razzismo ogni giorno, di chi ha fatto delle pari opportunità una ragione di vita ma soprattutto si ascolterà la storia di un ragazzo che ce l’ha fatta.

“Il nostro impegno come Giovani Democratici – spiega il segretario cittadino Carlo Cannavale – inizia subito con un confronto, una chiacchierata per parlare tutti insieme di un tema caldo ed importante: l’immigrazione. Le ultime vicende che hanno coinvolto soprattutto l’Italia non ci possono lasciare indifferenti, dobbiamo agire, parlarne e capire cosa si può fare. Abbiamo deciso pertanto di invitare persone che possono dare la loro testimonianza: L’Avv. Hilarry Sedu, Luisa Cinque della Commissione Pari Opportunità del Comune di Vico Equense e infine Sanna Manneh, un ragazzo che dal Gambia è arrivato da noi dopo più di un anno di peripezie. Momento di confronto e di riflessione al quale siete tutti invitati”.

– Avv. Hilarry Sedu: Consigliere del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Napoli

– Sanna Manneh: dal Gambia all’Italia: un viaggio per cercare la fortunai

– Luisa Cinque: Commissione Pari Opportunità Comune di Vico Equense

Abbiamo l’onore di presentarvi anche:

– Vincenzo Rossano: giovane scrittore di poesie, un ragazzo di Vico Equense.

