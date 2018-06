Vico Equense. Da domani ritorna il servizio di trasporto per le spiagge, con un incremento delle corse

A Vico Equense da domani riparte il servizio di trasporto pubblico verso le spiagge. Dopo le sollecitazioni del sindaco Andrea Buonocore e dell’assessore al turismo Lucia Vanacore, l’Eav ha deciso di aumentare le proprie corse per tutto il periodo estivo. Per raggiungere Marina d’Aequa le corse saranno 38 ogni giorno per raggiungere il mare ed altrettante nella direzione opposta, a partire dalla 7.20 con una frequenza di un bus ogni venti minuti. Inoltre, gli autobus di linea per il borgo marinaro di Seiano effettueranno le corse fino alle 23.40. Per la Marina di Vico, invece, i mezzi copriranno la fascia oraria dalle 8.40 alle 20.00.