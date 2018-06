Vico Equense, dieci anni di pestaggi e abusi da parte del marito

Una donna originaria della Penisola Sorrentina sarebbe stata costretta a dieci anni di umiliazioni da parte del marito. Secondo Metropolis il racconto che è stato fatto al Tribunale di Torre Annunziata è stato terribile, eppure la donna ha tirato fuori quanto di terribile ha subito tra le mura domestiche: pestaggi, abusi, maltrattamenti persino quando era incinta di sette mesi. L’ormai ex marito, E.A. di Vico Equense, infatti è accusato di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. Il processo è stato straziante per la donna, che tra lacrime e singhiozzi, ha dovuto riaffiorare quei terribili momenti alla presenza del suo aguzzino nell’assise giudiziario, presieduto dal giudice Maria Laura Ciollaro.