Vico Equense. Ci siamo! Diamo inizio alla nostra super estate! È molto più di una coincidenza far partire la nostra festa nel giorno del Solstizio d’estate, in cui inizia effettivamente la bella stagione.

Con oggi (stasera ore 19.30 in Piazza Marconi) si darà il via ufficialmente, dopo la festa iniziale l’11 giugno al Centro Sportivo del Faito con le Parrocchie dell’Unità Pastorale 5, alle varie attività pensate per i giovani e i più piccini, in questo tempo estivo, dalla Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni di Vico Centro, di cui mi onoro di farne parte come educatore ACR.

Come da qualche anno a questa parte, ce n’è per tutti i gusti. Giochi, campi scuola e molto altro.

“Il tempo estivo è l’occasione per vivere diveramente la vita di comunità – spiega don Gianluigi Persico, vice Parroco – i giochi serali con i ragazzi sono la possibilità per incontrarsi in piazza, ogni fascia di età è invitata perché queste siano serate propizie per stringere ancor di più relazioni fraterne”.

La parrocchia si incontrerà quindi per i ragazzi ogni giovedì sera, partendo da oggi e per tutto il mese di luglio, stesso posto e stessa ora (il giovedì ore 19.30 in Piazza Marconi) con serate a tema. Stasera con la FESTA HAWAIANA, Giovedì 28 Giugno con la BRAIN NIGHT, Giovedì 5 luglio SERATA POPOLARE insieme ai Genitori, Giovedì 12 luglio con la SUMMER SPORT e si concluderà Giovedì 19 Luglio con il FLUO PARTY.

Le attività di certo non sono poche, dopo i giochi estivi per l’ACR, i ragazzi dalla 5^ elementare alla 3^ media partiranno alla volta di Benevento, dal 23 al 26 luglio, con il campo scuola parrocchiale.

Gli adulti e le famiglie partiranno per il campo vacanza a Brunico (Bolzano), in Trentino Alto Adige, dal 9 al 14 luglio, insieme alla Parrocchia di Bonea.

I giovanissimi delle scuole superiori non sono di certo dimenticati, partiranno con il campo scuola dal 30 luglio al 03 agosto a San Giovanni a Piro (Salerno), insieme alle parrocchie dell’Up5.

Pensate che dopo l’estate la parrocchia si ferma? Invece NO. Ripartirà con i consueti incontri per catechismo, oratorio, ACR, Giovanissimi, Adulti e Famiglie già da ottobre.

Non esistono scusanti, quindi non ci resta, con questo bel tempo, di vederci stasera alle ore 19.30 in Piazza Marconi!