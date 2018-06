Vico Equense, vicenda demolizione ristorante “O’ Saracino”: Comune ricorre alle vie legali per recuperare 350 mila euro

Continua a tornare in auge la vicenda del noto ristorante di Marina di Seiano a Vico Equense, O’ Saracino. Quest’ultimo venne demolito in quanto, stando alle carte processuali, aveva occupato abusivamente un tratto di costa. Una vicenda giudiziaria lunga e tortuosa che portò a diversi ricorsi e sentenze del TAR: alla fine, però, le operazioni di demolizione cominciarono e il ristorante fu demolito.

Per la stessa demolizione i costi da sostenere furono enormi: si parla di circa 350 mila euro. Costi che vennero anticipati dal Comune di Vico Equense e che sono stati successivamente chiesti al ristoratore, Francesco Aiello. Soldi che ancora non sarebbero stati versati all’Ente. Proprio per questo, secondo quanto riporta Metropolis, il Comune si sarebbe attivato per adire le vie legali: l’ufficio contenzioso, infatti, ha approvato una determina con cui chiama in causa i ristoratori.

L’amministrazione comunale avrebbe inviato diversi avvisi agli Aiello richiedendo le somme anticipate dall’Ente per la demolizione del ristorante, avvisi rimasti senza risposta. Per la salvezza del ristorante, nel 2013, era stata promossa una petizione da parte di coloro i quali avrebbero voluto un epilogo diverso, ovvero la demolizione parziale e il prosieguo delle attività.