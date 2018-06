Vico Equense. Caos in due strette vie interne del centro storico, adiacenti all’Istituto SS. Trinità e Paradiso ed i residenti sono esasperati. Proprio in Vico Stella ci sono alcune strisce bianche, prese d’assalto anche dai non residenti. Sulle strisce bianche per il centro cittadino ci vorrebbe un capitolo a parte: poche e sempre occupate, soprattutto dalle stesse auto.

Tutti questi problemi ha portato i residenti ad una nota protocollata al Comune qualche giorno fa, nella quale hanno lamentato una serie di disagi dovuti alla ristrettezza della strada, alla sosta indisciplinata di auto e motoveicoli, la qual cosa determina seri problemi alla mobilità dei pedoni, soprattutto dei residenti e delle persone con limitata capacità motoria.

“Effettivamente quanto lamentato – afferma il Comandante della Polizia Municipale Ferdinando De Martino – è stato accertato varie volte dal mio personale intervenuto sui luoghi, in considerazione anche delle caratteristiche strutturali di questa strada, che dipartendosi da Corso Filangieri, si congiunge con Vico delle Monache, altra strada avente uguali caratteristiche. Il transito di veicoli per Vico Stella ed in prosieguo per Vico delle Monache trova giustificazione solo per i residenti”.

Il Comandante ha quindi ordinato a decorrere dal giorno 30 giugno 2018, l’istituzione in Vico Stella ed in Vico della Monache del divieto di circolazione veicolare, ad eccezione dei veicoli dei residenti e/o proprietari degli immobili siti nelle anzidette strade.