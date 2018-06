Vico Equense. Don Giovanni Coppola, prete da oltre 50 anni. È stato Parroco in molte Parrocchie di Vico. L’ultima parrocchia che ha guidato, prima di andare in pensione, è stata la chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore di San Salvatore. Attualmente continua il suo ministero sacerdotale come cappellano della Cappella di San Nicola a Patierno, che appartiene alla Parrocchia di Moiano.

Fratello del compianto don Matteo, anch’esso parroco in molte Parrocchie vicane e poi rettore dell’ex Cattedrale (morto qualche anno fa per una brutta malattia), festeggerà il 50esimo con la concelebrazione presieduta dall’arcivescovo Francesco Alfano nella cappella di Patierno domani giovedì 21 giugno ore 19.

Don Giovanni è nato a Vico Equense il 4 marzo 1944 (74 anni). Ordinato presbitero 5 anni dopo il fratello, nell’ex Cattedrale di Vico il 21 giugno 1968 da monsignor Carlo Serena, arcivescovo di Sorrento.

Socio della Ong Progetto Continenti, gruppo di Vico Equense, con loro festeggerà domenica 3 giugno ore 9.30 con una celebrazione nella cappella di Patierno, ore 11 un incontro biblico all’eremo Samuele e alle ore 13.30 un pranzo fraterno in piena gioia.