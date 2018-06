Vele di Legambiente dal Cilento ad Amalfi, Praiano, Positano, Massa , Sorrento e Vico Equense. Legambiente e Touring Club Italiano insieme fanno la guida più attendibile in circolazione sulle località balneari d’ Italia «Il mare più bello 2018»

La provincia di Salerno in Campania fa incetta di riconoscimenti come sempre .

Ben cinque bandiere nel Cilento con Pollica-Acciaroli e Pioppi, Castellabate, San Mauro Cilento e Montecorice. Poi la Costa del Mito con il comune di Camerota in testa seguito da Centola-Palinuro e Pisciotta premiati con le Cinque Vele.

Con 4 vele è stato premiato il Golfo di Policastro con i comuni di San Giovanni a Piro-Scario, Sapri e Vibonati, dove però non sono mancate le lamentele visto che un anno fa anche questo comprensorio ottenne 5 vele. Tre vele anche per la Costa di Poseidonia con i comuni di Capaccio Paestum e Agropoli) e Costa di Alea (con i comuni di Ascea e Casal Velino).

In Costiera amalfitana Positano, Praiano , Amalfi, Cetara e Vietri Sul Mare con tre vele

In provincia di Napoli 2 vele per Regno di Nettuno c Ischia e Procida. Poi tre vele a seguire ad Anacapri e Capri gemma del Mediterraneo. Massa Lubrense, Sorrento e Vico Equense in Penisola Sorrentina chiudono il cerchio del Parco Marino di Punta Campanella che ha al suo interno anche Positano