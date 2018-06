Vacanza rovinata dall’uragano: «Il tour operator deve risarcire»

Uragano in Florida, la Cassazione conferma: è vacanza rovinata, il tour operator dovrà rimborsare a una coppia irpina il prezzo pagato per l’acquisto dell’intero pacchetto turistico. Ma sono stati necessari quattordici anni per venire a capo della controversa questione.

I fatti risalgono infatti al settembre 2004. I due giovani irpini avevano acquistato dall’allora Kuoni Gastaldi Tours un pacchetto che prevedeva un viaggio ed un soggiorno a Miami Beach (Usa), seguito da una crociera nel Mar dei Caraibi. Il tutto nel periodo compreso fra il 2 e l’11 settembre 2004. Giunti sul posto, anziché lo “Stato del sole che splende” i vacanzieri si erano imbattuti nell’imperversare dell’uragano Frances. Di violenza impressionante: venti di una forza superiore ai 165 chilometri orari, un mulinello esteso come l’intero Texas (vale a dire 100 chilometri), due milioni di persone evacuate, altrettante rimaste senza luce. Impossibile non solo raggiungere Disney World ed altre attrazioni turistiche, ma anche passeggiare a Palm Beach o visitare gli shopping malls che poi sono nati diffusamente anche in Italia. Da qui la richiesta di risarcimento.

di Domenico Zampelli IL MATTINO