Usa, morto Dick Leitsch, pioniere ed eroe movimento gay

23/06/2018 – Dick Leitsch, uno dei pionieri e dei primi eroi del movimento gay negli Stati Uniti, è morto a 83 anni a New York. E’ stato uno dei primi leader della Mattachine Society, organizzazione a difesa dei diritti gay quando ancora l’omosessualità era tenuta nascosta.. Si è battuto per assicurare ai gay il diritto di essere serviti nei bar nel 1966, ovvero prima che la rivolta dello Stonewall Inn accelerasse il movimento dei diritti gay in America.