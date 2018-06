Un’esperienza Gourmet in una location da favola con Vincenzo Vanacore a Villa Don Camillo a Sant’Agnello . Ci ritroviamo a pochi metri dalla Siesta , l’incrocio che quando arrivi da Positano divide Piano di Sorrento da Sant’Agnello e ci inoltriamo nel cuore storico di Sant’Agnello, cuore turistico della Penisola Sorrentina.

Qui ci ritroviamo immersi in un angolo di paradiso, una Villa Spettacolare e ristrutturata con cura e professionalità da una impresa di Ticciano di Vico Equense. Ed è proprio di Ticciano, il borgo di Antonio Cannavacciuolo, dove riscopriamo e ritroviamo un grande chef della tradizione della cucina dei grandi alberghi della Costiera Amalfitana dalle sirenuse di Positano a casa Angelina Praiano parliamo di Vincenzo vanacore per noi amichevolmente frufrù di Tiziano paese Non a caso ha dato i natali anche a Cannavacciuolo la sua mano Qui si sente e il posto di classe ea tutti i numeri per diventare sicuramente miglior ristorante di Sant’Agnello e fra i migliori della penisola sorrentina intanto Qui abbiamo veramente una piccola Tiziano la frazione di Vico Equense famosa per la gastronomia e per la passione per il Food and Wine in sala troviamo un ragazzo appassionato come Antonino Buonocore ci suggerisce dei vini interessante comincia col pallagrello nero spumante della Valle Jappelli per poi proseguire con un Vermentino Antonio Camillo del 1000 nel 2017 e il nome non è caso il percorso gastronomico per il momento si ferma a pochi piatti ma sono sufficienti per farci capire le grandi potenzialità che ha questo posto ideale per gli eventi Cominciamo con un calamaro scottato con crema di patate all’arancia delicato Saporito è veramente particolare poi gli spaghetti con ricci di mare e asparagi