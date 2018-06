Una società più dinamica per il Massa Lubrense calcio

Raffaele De Gregorio lascia la presidenza a favore di Luca D’Esposito che ha accettato con entusiasmo

Massa Lubrense – Dopo 10 anni Raffaele De Gregorio lascia la presidenza a favore di Luca d’Esposito che ha accettato con entusiasmo per avere una società più dinamica e che guardi al futuro con sicurezza.In poche parole questo scaturisce dal comunicato che è stato emanato dalla società nerazzurra dopo una stagione che l’ha vista retrocedere per la seconda volta consecutiva, dalla Promozione alla Prima Categoria alla Seconda.

Un’annata nella quale non tutto è andato per il verso giusto, anche durante qualche partita, o vuoi per qualche arbitraggio non al top, o vuoi perché nelle gare di una certa importanza qualcosa non ha girato nella squadra. Certo che fino a qualche anno fa il Massa era nel campionato di Eccellenza ed oggi deve rimboccarsi le maniche e rimettersi in moto, e lo si fa dai vertici societari per dare più dinamismo dopo una certa staticità che regnava da un po’ di tempo. E così il Presidente De Gregorio diventa Vice presidente, mentre il 44enne Luca d’Esposito siede a capo della società. Una persona che ha accettato con entusiasmo dopo aver conosciuto ed apprezzato il programma presentato in sede di assemblea, e che darà con il suo contributo per il rilancio di una squadra che vuole ritornare ai fasti del passato.

Il campionato sarà quello della Prima Categoria e si giocherà al ‘Cerulli’, nel quale si devono effettuare dei lavori negli spogliatoi della tribuna centrale e poi il Comune deve effettuare un bando per assegnarne l’affidamento in gestione. Si vedrà come si evolveranno i fatti.

Sotto riportiamo comunicato emanato dalla società:

“La Società Massa Lubrense calcio comunica che in data 19 Giugno 2018 è stato eletto il nuovo consiglio direttivo i componenti dello stesso sono i signori: Casa Antonio, Colonna Luigi, De Gregorio Raffaele, d’Esposito Luca, d’Esposito Giovanni, Fiorentino Luca, Pollio Antonio.

In data 16/06/2018 il consiglio si è riunito per le elezioni delle cariche sociali che sono state così di seguito ripartite: Presidente d’Esposito Luca, Vice Presidente De Gregorio Raffaele, Segretario d’Esposito Giovanni, cassiere Colonna Luigi, consiglieri Casa Antonino, Fiorentino Luca e Pollio Antonino.

De Gregorio dopo 10 anni di presidenza lascia con estrema soddisfazione la carica a favore di d’Esposito Luca dopo averne conosciuto ed apprezzato il programma presentato in sede di Assemblea, consapevole che, questo cambiamento, darà alla società un futuro basato sulla sicurezza della persona che eredita la carica.”

