Un profumo speziato di liberta’ si sta sprigionando nel mediterraneo dalle terre tunisine

Il dibattito avviato in Tunisia dal “Colibe”, commissione incaricata dal presidente Essebsi, sul miglioramento delle libertà individuali, è di importanza epocale perché traccia l’ inizio di una rivoluzione vera e propria per tutto il mondo musulmano.

Agli occhi occidentali queste misure potrebbero sembrare elementari ma confrontandole con le legislazioni medievali della maggior parte dei Paesi islamici, rappresentano una rottura culturale decisiva.

La commissione si propone di:

– Stabilire l’uguaglianza uomo-donna in materia di eredità, superando quella attuale che prevede per la donna, la metà di ciò che è riservato all’uomo;

– Depenalizzare l’omosessualità, punita oggi con il carcere, sopprimendo anche il test anale praticato per i presunti omosessuali;

– Abolire la pena di morte, tra le possibili condanne.

Queste riforme, riguardando veri e propri tabù della società musulmana, inizialmente contempleranno ancora la possibilità di scelta, purché volontariamente espressa, di optare per la tradizione e sarà poi il Presidente, a valutare quando renderle operative, in base ai rapporti di forza ed all’effetto elettorale delle decisioni prese di volta in volta.

Per ora è già stata approvata la legge che permette alle donne di scegliere chi sposare e di contrarre matrimonio con uomini che non siano di religione musulmana.

Dopo il grande passo fatto nel luglio scorso con una contro la violenza sulle donne, ora sono state abolite le circolari – approvate nel 1973 – che sancivano il divieto di sposare uomini di religione diversa da quella musulmana.

Numerose organizzazioni della società civile avevano lanciato una campagna volta a chiedere l’abolizione di queste circolari che rappresentavano «una disciplina discriminatoria in aperta violazione del diritto fondamentale, riconosciuto a tutti gli esseri umani, di poter scegliere il proprio partner, nonché contraria alla Costituzione» come espresso in un comunicato del Collettivo per le libertà individuali che lotta per i diritti umani in Tunisia.

Anche se una delle coalizioni islamiche più tradizionalista, critica il progetto Colibe, ritenendo le riforme contrarie al Corano e minacciose per “l’identità tunisina”, la presidente della commissione ha promesso che il progetto sara’ sottoposto al Parlamento già in estate.

Secondo quanto pubblicato di recente, dal quotidiano francese Libération, ciò potrebbe effettivamente essere possibile, in virtù del fatto che il presidente si rifarebbe alla tradizione di Bourghiba, secondo la quale il miglioramento della condizione femminile, costituisce uno dei pilastri storici più importanti.

Bourghiba è stato il primo Presidente della nascente Repubblica in Tunisia nel 1957, fu lui ad istituire il nuovo codice che ridimensiono’ il potere dei capi religiosi, pur restando l’islam la religione di Stato.

Le donne ebbero accesso ad uno status assolutamente inusitato per il mondo arabo (divieto della poligamia, sostituzione del divorzio al ripudio, legalizzazione dell’aborto), che ad esempio nel caso dell’aborto, superava all’epoca perfino quello di cui godevano le donne francesi.

Si spera quindi che questo dibattito possa fare da detonatore per una ripresa verso la conquista delle libertà individuali in tutto il mondo musulmano: l’abbandono dei rigidi dettami del Corano, a vantaggio di una interpretazione modernizzata dell’islam, incoraggerà l’emancipazione degli individui in generale e per le donne e gli omosessuali in particolare.

Contribuirà al superamento in occidente dell’idea di un essenzialismo islamico che rende incapaci i mussulmani di adattarsi alla modernità.

Probabilmente sarà utile anche alla diminuzione dei flussi migratori dal Nord Africa verso l’Europa, spesso determinati non tanto da fattori economici quanto soprattutto da voglia di libertà soprattutto da parte delle nuove generazioni, di usi e costumi offerti dalle società nordeuropee.

