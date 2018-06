Un mese senza Angie Cafiero. Giovedì 28 giugno la messa per ricordarla

Lo scorso 28 maggio ci lasciava Angie Cafiero. Sono tantissimi quelli che hanno conosciuto la dolce Angie, molti con un’amicizia reale e tanti anche con una conoscenza “virtuale” grazie al mondo del web, dove erano in tanti a seguire i suoi articoli sulla gastronomia (la sua grande passione) e sul territorio, sulla sua Meta che tanto amava e difendeva da tutto e da tutti. La sua scomparsa, dopo una malattia che purtroppo non le ha dato scampo, ha lasciato tutti senza parole ed immersi in un dolore profondo. Angie era una donna dal grande sorriso, una donna spontanea e vera. Unica nella sua originalità. Sincera e schietta. La sua assenza è e resterà sempre incolmabile, ma il suo sorriso contagioso ed il suo buonumore nessuno potrà mai portarli via dal cuore della sua famiglia e di tutti quelli che l’hanno amata e continuano ad amarla. E’ proprio vero che a certe assenze non ti ci abitui, impari a conviverci… ma non è la stessa cosa. Domani sarà un mese da quando Angie è volata in cielo. Un mese senza di lei, senza i suoi post su facebook e le sue battute pungenti, un mese senza il suo sorriso e la sua allegria, un mese senza Angie. Alle 19 di domani, lo zio Don Antonio Soldatini la ricorderà con una messa nella chiesa di Santa Lucia a Meta.