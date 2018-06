\'\' UN MAGISTRATO DA ONORARE \'\' Diamo un grande esempio di coraggio al P.M. Michele Ruggiero servitore dello Stato

Solitudine e fermezza di un magistrato

Sono anni, ormai, che un quotidiano italiano ed un suo giornalista in particolare, mi sferrano attacchi senza esclusioni di colpi: non conosco le ragioni che alimentano così tanta acrimonia nei miei confronti, ma ho intuito da tempo che dietro tali iniziative di discredito, scientificamente pianificate ed accuratamente mirate nella loro tempistica, potrebbero esserci inquietanti opacità; opacità che fanno molto più male ai lettori (di quel giornale) ed ai cittadini che al sottoscritto!

Il confronto tra un magistrato ed un giornalista, un politico o chiunque altro lo attacchi è – nel nostro sistema – un confronto ad armi impari: per la semplice ragione che un magistrato non può parlare con la stessa libertà, rispondere con la stessa tempestività, difendere le proprie idee con la stessa ampiezza ed energia del suo interlocutore; i doveri di riserbo ed equilibrio che (giustamente) devono orientare ed ispirare ogni condotta del magistrato (perfino quella difensiva) fanno, però, di lui – di fatto – il bersaglio (immobile) perfetto dell’invettiva e, talora, del dileggio.

Peraltro, i canali istituzionali di “difesa” a disposizione del magistrato, quasi mai gli consentono di interloquire “alla pari”, con buona pace della tutela della “sensibilità” dell’uomo-magistrato, prima che del professionista.

Tutto questo forse non è giusto, ma va messo in conto.

Resta il fatto che è troppo facile sparare addosso a chi non può (per doveri istituzionali) difendersi, specie se il cecchino colpisce dalle colonne di un giornale!

Un magistrato deve resistere e mantenere la sua fermezza, anche di fronte a mistificazioni, ad attacchi vili e diffamatori: poiché il suo dovere è quello di “amministrare Giustizia in nome del popolo”, ma anche e (soprattutto) nell’Interesse Esclusivo del Popolo.

Ed allora, a distanza di oltre un anno da una mia riflessione condivisa qui su FB (“Solitudine e speranza di un Pubblico Ministero”) e da me postata all’indomani della decisione del Tribunale di Trani (ancora in quel momento non motivata) nel processo all’Agenzia di rating che declassò l’Italia nel 2012, voglio – per amore di Verità – riportare qui di seguito alcuni passaggi salienti di quella sentenza del 2017 che, ormai passata in giudicato, nell’assolvere gli esponenti dell’Agenzia di Rating Standard & Poor’s dall’accusa di avere manipolato il mercato quando, nel 2012, operarono il doppio declassamento dell’Italia, ha affermato i seguenti importanti principi che premiano l’indagine tanto criticata:

1.(a pag. 254) “il carattere erroneo dell’informazione ai mercati” fornita da S&P in occasione dell’azione di rating del 13 gennaio 2012.

2.(a pag. 214) “resta confermato il sospetto che tutti gli interventi di S&P nei confronti dell’Italia – dal taglio dell’outlook del 21 mggio 2011 al doppio declassamento del 13 gennaio 2012 – siano stati connotati da sicuro pregiudizio nei confronti dell’Italia, come riferito da esponenti qualificati del Tesoro e della Consob nel corso del dibattimento, perché adottati in arco temporale ristretto, con valutazioni diverse da quelle delle altre agenzie di rating e, peraltro, dopo che era stato risolto il rapporto contrattuale di S&P con l’Italia”.

3.(a pag. 258) “è doveroso sottolineare gli intrecci tra azionisti, manager, analisti, dirigenti del Tesoro, banche d’affari e agenzie di rating, che l’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere, senza avere però consentito di delinearne in maniera definita i confini, proprio per la reticenza manifestata da alcuni testi, i quali avrebbero avuto, invece, il dovere di fornire una più ampia e sincera collaborazione, frenata da interessi personali o da interessi di natura politica in un chiaro tentativo di frammentare le singole condotte, ostacolando l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato ed ancor prima ostacolando la riconduzione ad un disegno unitario di tutte le condotte, anche di quelle antecedenti all’azione di rating del 13 gennaio 2012, in un’ottica di sicuro pregiudizio per l’Italia”.

Ed allora a mio figlio che questa mattina, nel salutarmi prima di andare a scuola, mi chiede perché oggi io sia un po’ triste, posso rispondere: ‘stai tranquillo, papà, qualcuno vuole impedirmi di continuare a fare il mio dovere con la schiena dritta. Ma non ci riuscirà”