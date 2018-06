Un avvocato ringrazia l’autista Celestino Izzo: “Mi ha restituito il portafogli che avevo perso”

Riceviamo e pubblichiamo con piacere la breve lettera di un avvocato mandata al Capitano dei Carabinieri che poi l’ha girata a noi per far sì che venga letta da più gente possibile:

Faccio da tramite per un mio conoscente, che ha il piacere di ringraziare CELESTINO IZZO autista della Sita che, sabato scorso, durante una corsa in bus, ha notato e rinvenuto in mezzo alla strada un portafogli, evidentemente perso.

Il portafogli conteneva denaro contante, carte di credito e documenti personali ( fra cui l’importante tesserino da avvocato del proprietario).

Celestino, dopo aver fermato il bus e raccolto il portafogli, ha cercato il proprietario al quale ha consegnato integralmente il borsellino.

Il proprietario, incredulo, nel ringraziarlo e volerlo gratificare si è sentito rispondere che è solo il gesto di un civile cittadino!