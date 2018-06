Turismo: weekend del 2 giugno all’insegna del gran pienone a Capri, i vacanzieri si perdono in questo mare fantastico

Il clima praticamente estivo accompagna il weekend del 2 giugno a Capri. L’isola registra il gran pienone: folla di turisti nelle strutture ricettive, nei ristoranti, negli stabilimenti balneari. Grande voglia di mare grazie anche alla straordinaria qualità delle acque capresi: questa foto, diffusa da Danilo Palumbo di Capri Boat Service, parla da sola. Un mare così, con questi colori e questa limpidezza, non può non invogliare a un giro dell’isola, un’escursione lungo la costa isolana o un tuffo in una delle tante calette e grotte.

