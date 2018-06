Tragedia a Vico Equense, è morto l’uomo investito a Moiano stamattina. AGGIORNAMENTI

Tragedia questa mattina a Moiano di Vico Equense. Un uomo è stato investito mentre stava per strada di fronte alla pizzeria L’Angolo. Si tratta di una curva in genere abbastanza pericolosa, anche perché la visibilità non è proprio sempre perfetta. Sembrerebbe che ad investirlo sia stato un professore di musica noto sul posto, mentre la vittima era molto conosciuta perché la figlia ha una farmacia. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi del 118. Per il momento stanno indagando gli uomini dell’arma di Vico Equense della compagnia di Sorrento. La procura di Torre Annunziata ancora non ha disposto nessun tipo di provvedimento.

AGGIORNAMENTI DEL 27 GIUGNO 2018

L’uomo si chiama Vincenzo Apuzzo aveva 91 anni ed è stato travolto a poca distanza dalla propria abitazione di via Raffaele Bosco. L’anziano viveva con la moglie Rosa, ma al momento della tragedia nell’appartamento c’era anche una delle figlie.

Il 91enne era uscito di casa solo pochi istanti prima di essere investito mentre attraversava la strada. Subito è stato allertato il 118 ed un’ambulanza ha raggiunto il punto di via Raffaele Bosco in cui si è verificato l’incidente. I sanitari hanno lavorato per circa un’ora per stabilizzare l’uomo e poterlo poi trasferire all’ospedale “Cardarelli” di Napoli.

Durante il trasporto verso il presidio partenopeo il quadro clinico del 91enne si è aggravato ed il personale del 118 ha deciso di fermarsi al “San Leonardo” di Castellammare di Stabia, dove l’anziano è morto dopo alcune ore. Le forze dell’ordine sono chiamate ora a chiarire la dinamica dell’accaduto ed a stabilire le eventuali responsabilità del conducente la vettura.

Facciamo le condoglianze alla famiglia tutta