Trionfo di Sorbillo a Festa a Vico

L’Oscar di Festa a Vico va a Gino Sorbillo, il famoso e mediatico pizzaiolo di Napoli era letteralmente assalito da degustatori e fans non solo della sua ottima pizza ma anche di una foto con Sorbillo. E noi di Positanonews non siamo stati da meno. “Non potevo mancare a questo evento, una manifestazione che è fra le eccellenze in Italia”