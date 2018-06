Tramonti, stop ai fuochi e alle polemiche sull’abbruciamento delle sterpaglie – LEGGI L’ORDINANZA

Oggi a Tramonti nonostante il decreto della Regione Campania sul divieto di accensione dei fuochi, le attività agricole di abbruciamento delle sterpaglie sono proseguite in maniera indisturbata, osservando comunque le disposizioni del comune sul tema in questione. Questo ha tuttavia scatenato polemiche sui social, dove ci sono cittadini che hanno reclamato l’applicazione della disciplina adottata in questi periodi dell’anno, per la prevenzione degli incendi.

L’Ente comunale in realtà si stava già attrezzando, recependo dagli organi di governo il decreto del 19 giugno, trasmesso sul Burc (Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ndr): dal 29 giugno al 30 settembre è quindi vietata qualsiasi forma di accensione di fuochi all’aperto. Nell’ordinanza emanata dal sindaco Antonio Giordano è stato inoltre predisposto che nei castagneti da frutto, l’abbruciamento è previsto dal 20 settembre al 30 marzo dall’alba alle ore 10 (ora di fine combustione). Oltrepassato il termine del 30 settembre ritorneranno gli orari finora praticati nei terreni agricoli, ma per la trasgressione dell’attuale divieto sono previste sanzioni amministrative 50 euro a 500 euro.

La pratica dell’accensione dei fuochi è inoltre sensibile a molti cittadini del comune della Costiera Amalfitana, che l’avvertono come una minaccia sia per la salute che per l’ambiente, tuttavia il Comune di Tramonti sta cercando di venire incontro su questi temi, mettendo in campo validissime alternative.