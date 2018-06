La comunità di Tramonti piange Vittorio Coppola, di 51 anni. L’uomo, gravemente malato era ricoverato in Roma ed è venuto a mancare ieri sera, lasciando i familiari, la compagna Heather e il figlio Lucas che vivono negli Stati Uniti.

Proprio la donna con il figlioletto erano in procinto di mettersi in viaggio per far ricongiungere Lucas con il suo amato papà, infatti era stata avviata anche una raccolta fondi a tal scopo e molti tramontani avevano preso parte a questa gara di solidarietà. Vittorio era amato da tutti per la sua semplicità e cordialità, ma soprattutto per la sua giovialità in compagnia con i più giovani. La Redazione di Positanonews si stringe al dolore della famiglia Coppola.