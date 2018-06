Tramonti-Maiori, raccolte oltre duecento firme per denunciare il dissesto della “strada provinciale killer”

L’esposto-denuncia del dissesto delle Strada Provinciale 2 Corbara-Tramonti-Maiori è stato presentato con allegate ben 213 firme, raccolte sul territorio di Tramonti e della Costiera Amalfitana. Un altro importante tassello è stato messo dall’Associazione Nazionale Mani Pulite del presidente Andrea Cretella, che ha dato man forte sulla sensibilizzazione di questo grande problema, che riguarda la sicurezza dell’intero comprensorio costiero: dopo la manifestazione organizzata a Tramonti lo scorso 19 maggio, dedicata anche alla sfortunata vittima della strada killer, Gaetano Amato, il documento è stato consegnato alla Procura della Repubblica di Salerno, al Prefetto e alla locale stazione dei carabinieri. L’Associazione ha ringraziato sui social tutti i sostenitori di questa causa, pubblicando il documento (sotto).

Ora ci si augura che gli organi competenti prendano seriamente atto della questione, anche se dall’altro canto la Provincia di Salerno ha fatto sapere di avere in rampa di lancio dei fondi e i progetti per asfaltare la strada, seppur con “toppe chilometriche” ovvero nei tratti di strada che versano in peggiore condizione. Recentemente l’Ente provinciale ha inviato l’Arechi Multiservice a rattoppare le strade di Tramonti, Maiori e Corbara, ma tali provvedimenti sono dei palliativi, rispetto agli interventi di cui dovrebbe necessitare il percorso.