Tramonti, collaborazione tra Birrificio Amalfi Coast Beer e BirraTraMonti Costa d’Amalfi

Una nuova sinergia nasce a cavallo tra i Monti Lattari e la Costiera Amalfitana, tra il birrificio Amalfi Coast Beer e la Birra Tramonti. L’Amalfi Coast Beer con sede a Cava dei Tirreni (SA), è una gestione tutta al femminile le protagoniste sono Rosa Recchimuzzi e Mariella Zito. Nato ufficialmente nel 2017, le due ragazze hanno viaggiato e imparato molto su questa bevanda, per poi avviare la produzione di birra dando vita alla loro nuova avventura nel mondo brassicolo.

La collaborazione con il primo Beer Firm della Costa d’Amalfi nato nel 2013, consentirà uno sviluppo di sinergie tra le due aziende con un occhio attento al territorio grazie alla lunga esperienze di uno dei soci, Francesco Maiorano pizzaiolo dell’alleanza Slow Food che già da anni persegue questa filosofia territoriale insieme a sua moglie chef Pamela Viggiano proprietari della Trattoria San Francisco a Tramonti.

Era giunto il momento di ripartire per BirraTraMonti, ha affermato Francesco e l’incontro con il birrificio Amalfi Coast Beer, realtà specializzata nella produzione di birre di alta qualità, offre l’opportunità di non rinunciare a ciò che è sempre stato il nostro progetto fino ad oggi, ingranando però una marcia in più, andremo avanti con la stessa identità e filosofia, puntando come sempre sulla territorialità e sulla passione che caratterizza ogni nostra iniziativa, in libertà, mai rinunciando alla qualità e alla creatività, verso prodotti sempre migliori”.

“Non sempre cambiare vuol dire migliorare, ma a volte per migliorare bisogna cambiare”