Grande appuntamento per l’enogastronomia della Costiera Amalfitana e per Tramonti, che entrano nelle case degli italiani attraverso la tv. In questa occasione l’ambasciatore culinario della Divina è Giuseppe Francese, chef e patron del ristorante Cucina Antichi Sapori, che sarà ospite di Geo su Rai 3 (domani in onda alle 17): ed è proprio il concept degli “antichi sapori” che inebrierà gli studi di via Teulada, nel programma condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi.

La tradizione, l’innovazione, la genuinità e il chilometro “vero”, sono riccamente portati sul tavolo da cucina, splendidamente allestito con molti prodotti locali e parecchio apprezzato dai responsabili del programma, che l’hanno ritenuto fra i più belli mai visti nella trasmissione. Giuseppe Francese ha illustrato e poi preparato con in diretta due piatti dell’antica tradizione della gastronomia di Tramonti: linguine alla colatura di alici casalinghe e un limone ripieno di pesce e caciocavallo.

Giuseppe e gli accompagnatori, hanno ricevuto un amichevole e calorosa dalla presentatrice Sveva Sagramola e dagli addetti ai lavori di Rai 3, auspicando un rapido ritorno per proporre altre bontà da gustare e far scoprire. Chef Francese ritorna dopo aver tenuto in passato una puntata sui prodotti della Costiera Amalfitana e la sua maestria l’hanno reso un habitué degli studi televisivi nazionali, portando con orgoglio prodotti pregiati del nostro territorio. (Foto Antonio De Marco)